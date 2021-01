Włodarczyk napisała, jak wyglądają zakupy przez internet w Indonezji. "Oszustwo w żywej postaci"

Pokąsana Agnieszka Włodarczyk prezentuje bąble: "Mam na ciele smugi, to podobno wcale NIE SCHODZI"

Włodarczyk opisała, jak wyglądały jej zakupy przez internet w Indonezji. "Jak to wygląda?Otóż wyszukujesz strony, na których masz do wyboru, do koloru kiecki wszelkiego kroju, gatunku i urody. Opisy produktów w zależności od strony, albo dokładne i szczegółowe, albo na zasadzie co przypłynie to będzie. Fajnie jak w ogóle przypłynie, gdyż po złożeniu zamówienia 3/4 produktów w magazynie brak" – czytamy. Aktorka bezpośrednio stwierdza, że można uznawać się za szczęściarza, jeżeli towar dostanie się najwcześniej za 2 tygodnie. Ale to dopiero początek problemów.