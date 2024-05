"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" powraca. Jest zwiastun i data premiery

"Władca Pierścieni" w kinie i telewizji

Fani "Władcy Pierścieni" czekają obecnie nie tylko na drugi sezon "Pierścieni Władzy", który ruszy 29 sierpnia. Na 13 grudnia 2024 r. zapowiedziano film anime "The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim". Ponadto niedawno ujawniono, że Peter Jackson i inni twórcy "Władcy Pierścieni"/"Hobbita" nakręcą co najmniej dwa nowe filmy w tym uniwersum. Pierwszy, pod roboczym tytułem , ma być gotowy w 2025 r.