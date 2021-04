"Witamy na odludziu", porzućcie nadzieję

- W pewnym sensie każdy przegrywa – mówi o postaciach serialowy Bilzi. - Jest bardzo dużo smutku w tym wszystkim. Ludzie są bardzo smutni, mamy to w swoich duszach. I w tym serialu chcieliśmy oddać: przeznaczenie tych ludzi, najbardziej prawdziwie, jak to możliwe.

Więc to taki western bez nadziei. Chociaż to wciąż serial, w którym znajdziemy chwilę wytchnienia, czarnego humoru, pośmiejemy się z kilku niezręczności, pecha, niedopasowania… W końcu nawet przyglądając się tym smutnym opowieściom nieraz parskniemy śmiechem.

To wciąż wystarczy, by po uszy zapaść się w tę historię, śledzić ją przez 8 odcinków i liczyć na to, że w jakiś sposób to wszystko skończy się dobrze.