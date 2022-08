Wiśniewski obsypał Dodę komplementami na scenie. Piękne słowa piosenkarza w kierunku młodszej koleżanki

Dla Michała Wiśniewskiego bez wątpienia to był wyjątkowy wieczór. Charyzmatyczny piosenkarz wraz z Ich Troje świętowali 25-lecie zespołu w Mrągowie. Grupa wykonała swoje największe hity takie, jak m.in. "A wszystko to... (bo ciebie kocham)", "Keine Grenzen" czy "Babski świat". Michał Wiśniewski zaprosił do swojego recitalu również gości. Na scenie pojawiły się np. jego córka Etiennette oraz Doda, która porwała tłum wykonaniem utworu "Zawsze pójdę w twoją stronę".