"Wirtuozi V4+": przecierali oczy ze zdumienia. 14-letni Polak zrobił to mistrzowsko

– Stawką w programie jest nagroda pieniężna, która z pewnością pozwoli zwycięzcy rozwinąć artystyczne skrzydła. Ale to nie wszystkie korzyści, które czekają na uczestników. Dla młodych muzyków to spełnienie marzeń, by wystąpić przed międzynarodową widownią oraz profesjonalnym jury składającym się z międzynarodowych gwiazd. To program, który zaważy na ich dalszym rozwoju i, mam nadzieję, otworzy drzwi do kariery. A być zauważonym dla młodego artysty to wielki krok naprzód, tym bardziej że popularność w przypadku uczestnictwa w programie "Wirtuozi V4+" nie ogranicza się do jednego kraju, to od razu jest sława międzynarodowa – komentuje Alicja Węgorzewska, jurorka programu "Wirtuozi V4+. Międzynarodowy talent show".