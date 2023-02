Wiosna w Telewizji WP. Jeszcze więcej rozrywki

Powraca program "Prosto z Grilla". Prowadzący Kacper Salzman pokaże widzom swoje patenty na najlepsze potrawy z rusztu, z gwarancją, że podbiją one podniebienia spragnione plenerowej kuchni. Widzowie dowiedzą się, w jaki sposób grillować, by uzyskać maksimum smaku, soczystość mięsa, chrupkości warzyw i idealną karmelizację - a wszystko po to by letnie obiady w ogrodzie, czy wakacyjne gotowanie w plenerze nabrało doskonałego smaku. Smacznego - prosto z grilla! Premiera 22 kwietnia.