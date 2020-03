Wiosna 2020 w Polsacie. Będą dwa zupełnie nowe programy

Polsat ujawnił listę programów, które zagoszczą na antenie na początku marca. Oprócz kontynuacji największych przebojów rozrywkowych typu "Taniec z gwiazdami" czy "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", widzowie poznają nowy muzyczny talent-show i reality-show dla przyszłych zawodników MMA.



Pierwszą z zapowiedzianych nowości jest "The Four. Bitwa o sławę". Talent-show, który "zaczyna tam, gdzie kończą się inne programy – od najlepszych" – czytamy w zapowiedzi. Wielką Czwórkę osobiście wybrało trzyosobowe jury w składzie: Natalia Nykiel, Igor Herbut i Kuba Badach. W kolejnych odcinkach będą decydować, czy nowy uczestnik zostanie dopuszczony do muzycznego pojedynku z Wielką Czwórką. Ale żeby zająć ich krzesła, trzeba zdobyć głosy publiczności zgromadzonej w studio. Rywalizacja potrwa osiem tygodni, a na zwycięzcę czeka kontrakt z wytwórnią fonograficzną Universal Music Polska oraz 100 tys. zł.