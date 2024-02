Wiosenne nowości Disney+. Będzie w czym wybierać

Wiosenne nowości Disney+. Co zobaczymy na platformie?

Inna nowość Disney+, serial "Śmierć i inne szczegóły", to propozycja dla miłośników kryminalnych zagadek. Akcja rozgrywa się na luksusowym śródziemnomorskim statku wycieczkowym, w którym dochodzi do morderstwa. Wszyscy, z pasażerami i załogą włącznie, są podejrzani, choć to Imogene Scott (Violett Beane) i detektyw Rufus Cotesworth (Mandy Patinkin) są głównymi bohaterami tej opowieści. Premiera 5 marca.