„Wind(s) on the Hill” – niezwykły koncert Narodowej Orkiestry Dętej w Lubinie!

Tytuł “Wind(s) on the Hill” bezpośrednio odnosi się do miejsca wydarzenia. Wind znaczy wiatr, świeży powiew i źródło energii. Mariusz Dziubek tłumaczy, że „to również ruch powietrza, z którego rodzi się dźwięk, dlatego wind to także pojęcie używane wśród orkiestr dętych na świecie, określające instrument dęty. Instrument dęty występujący w liczbie mnogiej tworzy orkiestrę, stąd określenie „winds”. Hill znaczy wzgórze i to na nim znajduje się XIV-wieczna kaplica zamkowa, jedyna ocalała część zamku piastowskiego księcia legnicko-brzeskiego Ludwika I, która dziś jest siedzibą Narodowej Orkiestry Dętej”- podkreśla dyrektor Dziubek.