"Wilkołak nocą". Takiego filmu jeszcze Marvel nie miał. Fani będą zaskoczeni

"Wilkołak nocą" na pewno otwiera nową furtkę w uniwersum filmowym i serialowym Marvela. I nawet nie chodzi tutaj o rozwijanie sektora specjalnych programów studia, a stworzenie dobrej podbudówki pod np. nową wersję "Blade’a". Już sama obecność wilkołaka w MCU stwarza ciekawe możliwości. A jeśli Disney zauważy, że widzowie chcą to oglądać, to gigant śmielej będzie wkraczał w trochę mocniejsze klimaty. Obraz Giacchino to skądinąd przyjemna rozrywka i ładny hołd, choć nie nastawajcie się, że opadnie wam szczęka. Coś czuję za to, że produkcja zostanie lepiej przyjęta niż taka "She-Hulk", którą toksyczny fandom niestety zalał hejterskimi komentarzami.