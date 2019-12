Wiktora Gąsiewska i jej brat Mateusz wystąpili w świątecznym odcinku "Szansy na sukces". Rodzeństwo zaśpiewało piosenkę Deana Martina "Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!", ale po polsku ("Kiedy zima się zaczyna"). Zaprezentowali się całkiem dobrze, a artystka wyglądała wręcz zjawiskowo.