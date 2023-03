Wiktor Dyduła: "Koło fortuny" się rozkręca. Spełniają się moje marzenia

I to ciekawe, bo kiedy spotykam się ze starymi znajomymi w moim ukochanym Przywidzu czasem mówię, że mają tak super, bo mają ustabilizowane życie, moi kumple potrafią wypalić: "Wiktor, przestań! Ty to dopiero masz ciekawe życie, spełniasz swoje marzenia!". Kiedy usłyszałem to pierwszy raz, to mnie zamurowało. A potem zdałem sobie sprawę, że na każdego przychodzi odpowiedni moment i każdy ma swoją drogę. A ja powinienem doceniać to, co mam. To niesamowite, że to co robię, komuś może się wydawać zupełnie niezwykłe. Wszystko zależy od perspektywy.