Wigilijna wpadka Karola Okrasy. Jak mogli to przeoczyć?

Karol Okrasa to uznany kucharz, gospodarz programów kulinarnych, autor książek i propagator kultury stołu w Polsce i poza jej granicami. Jednym z jego flagowych show jest " Okrasa łamie przepisy ", realizowany dla TVP. W drugi dzień świąt widzowie mogli obejrzeć w telewizyjnej Trójce odcinek 172., w którym gospodarz wybrał się do Opola, aby przybliżyć bogactwo tamtejszych potraw wigilijnych. W założonym 800 lat Opolu miesza się wiele kuchni regionalnych - czeska, niemiecka i śląska. W tym odcinku Okrasa ruszył w rejs po Odrze, aby opowiedzieć o specyfice regionu, historii i kulinarnych tradycjach świątecznych.

Wpadki "Wiadomości" TVP. Sporo się ich nazbierało

- To lubię - mówi Okrasa. - To jest odniesienie do dawnej kuchni polskiej. Jest słodko od owoców, jest wytrawnie, jest lekko gorzkawo od cebulki.