Wiesława z "Sanatorium miłości" poczuła gorzki smak sławy. Przeżyła trudny czas

Teraz, gdy jej twarz stała się rozpoznawalna, okazuje się, że przeszkadza to w statystowaniu. Propozycje z planów filmowych przestały spływać.

Wiesława Kwiatek zostanie aktorką. Wiemy, w jakich produkcjach zagra!

- Był taki moment, w którym mnie to wszystko bardzo martwiło, ale nigdy nie miałam pretensji do telewizji – powiedziała w rozmowie z serwisem Pomponik - "Sanatorium Miłości" było przygodą mojego życia, tam poznałam Ninę Busk, którą uważam za siostrę. Spędziłam też miłe chwile na planach innych programów TVP. Nigdy bym do nich nie trafiła gdyby nie "Sanatorium".