Wpadka w "PNŚ". Widzowie śmieją się z Lewandowskiej

Anna Lewandowska, która na co dzień prowadzi celebrycką sekcję "Czerwony dywan" w "Pytaniu na śniadanie", poinformowała widzów, że Złote Lwy powędrowały do twórców filmu "Kos", który otrzymał także nagrody za charakteryzację i montaż oraz za aktora drugoplanowego (Roberta Więckiewicza prezenterka nie wymieniła z nazwiska), zaś Srebrne Lwy powędrowały do filmu "Imago".