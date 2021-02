Wiemy, dlaczego Maja Hirsch odeszła z "M jak miłość". "Zostałam tym bardzo zaskoczona"

Znamy powód odejścia Mai Hirsch z "M jak miłość"

Aktorka wyznała, że dobrze jej się pracowało z Joanną Koroniewską , która wcielała się z Małgosię Mostowiak. Zdradziła jednak, że w produkcji pojawił się "jeden dziwny moment". - Pani Łepkowska jak pisała scenariusz, to na początku ta Iza, którą grałam, nie było wiadomo czy ona coś do tej Aśki czuje, czy to jest tylko jej koleżanka - zdradziła.

W trosce o swoją karierę Maja zdecydowała się zrezygnować z "M jak miłość". - Byłam wtedy bardzo młoda, byłam po szkole i się tego przestraszyłam. Nie wiedziałam, jak to wpłynie na moją drogę - wspomina. - To było 20 lat temu, to były zupełnie inne czasy. Poprosiłam, że ja tego nie chcę. I powiedziałam, że dla mnie i dla scenariusza lepiej by było, gdyby to nie było pokazane do końca - dodała.