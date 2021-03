Wiemy, co robili Górski i Cieślak, zanim stali się sławni. Możecie się zdziwić

- Jestem po technikum, miałem w szkole tak zwane warsztaty, pracowałem na frezarce, tokarce i wtedy sobie przysiągłem, że zrobię wszystko, żeby nie pracować w fabryce. Poszedłem na geologię jako coś pośredniego między technikum a polonistyką. Tam pomyślałem, że grzebanie w ziemi to też jednak zajęcie nie dla mnie, ale przy okazji przekonałem się, że te całe studia nie są takie straszne, więc jednak poszedłem na polonistykę. Pracowałem, żeby dorobić sobie na wakacje. Na przykład ciągnąłem kabel światłowodowy z Warszawy do Legionowa...- mówi Robert Górski w wywiadzie dla Interii.

Czy trzeba być liberałem, żeby grać w "Uchu Prezesa"?

- Ciągnąłem kabel od studzienki do studzienki i dzięki mnie ludzie w Legionowie mają dostęp do nowoczesnej technologii. Czekam na jakąś pamiątkową płytę przy wjeździe do miasta – śmieje się artysta.