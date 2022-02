"Wielkie ucieczki": Z tych więzień nie mieli prawa się wydostać. Wystarczyła jedna rysa w systemie

JY: To są historie o wielkich planach i niezwykłych pomysłach. Nikomu nie kibicujemy w tej ucieczce na wolność. To takie studium tego, na jak genialne pomysły można wpaść przy odpowiedniej ilości czasu. I myśl, że coś takiego jak więzienie, z którego nie da się uciec, nie istnieje, jest fascynująca! Acatraz miało być takim miejsce, "Altiplano" też. A jednak ktoś wymyślił sposób. To zazwyczaj jest sposób na dostanie się do głowy strażników i wykorzystanie to dla własnych celów. To bardzo interesujące.