Wielki finał "The Voice Senior". Poznajcie finalistów!

W sobotę poznamy zwycięzcę drugiej edycji muzycznego show z udziałem seniorów. Kim są uczestnicy, którzy po raz ostatni zaśpiewają na scenie "The Voice Senior"?

Przed nami wielki finał drugiej edycji "The Voice Senior"! W ostatni odcinku show, który w każdą sobotę gromadzi przed telewizorami miliony widzów, na scenie zaprezentuje się ośmioro finalistów, po dwóch z drużyny Alicji Majewskiej, Izabeli Trojanowskiej, Witolda Paszta oraz Andrzeja Piasecznego.

Finałowe starcie jest podzielone na dwie części. Podczas pierwszej z nich na scenie wystąpi ośmioro finalistów. Spośród nich trenerzy wybiorą po jednej osobie, która przejdzie do drugiej części finału. O tym, kto jest najlepiej śpiewającym seniorem w Polsce, zdecydują widzowie biorący udział w głosowaniu SMS.

Spośród ponad trzech tysięcy osób, które zgłosiły się do "The Voice Senior", do finału dotarli Kazimierz Górecki i Raisa Misztela z drużyny Alicji Majewskiej, Andrzej Nosowski i Andrzej Szpak z drużyny Izabeli Trojanowskiej, Ewa Olszewska i Andrzej Pawłowski od Witolda Paszta oraz Barbara Parzeczewska i Anna Tchórzewska, których trenerem jest Andrzej Piaseczny.

Poznajcie bliżej finalistów drugiej edycji "The Voice Senior".

Drużyna Alicji Majewskiej

Kazimierz Górecki ma 73 lata. Mieszka w Bielsku Białej z żoną Danutą, którą poślubił 36 lat temu. Na przekór pechowi 13 lipca, w piątek o godzinie 13.00. Muzyka jest jego całym życiem. Gra na gitarze, keyboardzie i perkusji. Koncertował podróżując po wielu miejscach na świecie. Na co dzień Kazimierz grywa w restauracjach i na bankietach. W swoim repertuarze posiada ponad 1000 piosenek. Chciałby nagrać płytę z zapomnianymi piosenkami. Podczas Przesłuchań w Ciemno zaśpiewał utwór Franka Sinatry "New York New York" czym podbiła serca wszystkich trenerów.

Raisa Misztela urodziła się w Doniecku, na terenie byłego ZSRR. W wieku 16 lat poznała obecnego męża Józefa, który był znanym zapaśnikiem i przyjechał do Doniecka na zawody. Dziś, razem z córkami, prowadzi piekarnio–cukiernię. Niedawno wygrali nawet plebiscyt na najlepszą piekarnię na Śląsku. Oprócz prowadzenia biznesu, Raisa uczy języka rosyjskiego w liceum i na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Tychach. Śpiew i muzyka to jej największa pasja. Ma w swoim dorobku płytę muzyczną "Panta Rei". Większość jej repertuaru to piosenki rosyjskie. W "The Voice Senior" po raz pierwszy zmierzyła się z polską piosenką. Jej wersja utworu "Niech żyje bal" została wyświetlona na oficjalnym kanale programu ponad 170 tysięcy razy.

Drużyna Izabeli Trojanowskiej

Andrzej Nosowski jest artystą z prawdziwego zdarzenia. Oprócz wielkiej pasji do muzyki, zajmuje się malowaniem obrazów. Dotychczas śpiewał w domowym zaciszu. Przez lata związany z branżą transportową. Razem z żoną Wandą są rodziną zastępczą dla 7-letniej Amelki. Udział w "The Voice Senior" to dla niego wspaniała przygoda. Występ podczas Przesłuchań w Ciemno, w trakcie których zaśpiewał przebój Kamila Bednarka "Spragniony", był scenicznym debiutem.

Andrzej Szpak muzykuje od 55 lat. Wywodzi się z muzycznej rodziny i ukończył szkołę muzyczną w klasie skrzypiec. W 1974 wyjechał do Szwecji i tak od 46 lat dzieli czas między Polską, gdzie mieszka żona z dziećmi, a Szwecją, gdzie koncertuje z polskimi i szwedzkimi muzykami. W latach 80. został członkiem zespołu "Andy Scamps Orchestra", a w latach 90. został jego kierownikiem. Skład zespołu tworzą muzycy z różnych krajów: z Polski, Szwecji, Finlandii, Jugosławii i Norwegii. Andrzej jest organizatorem koncertów poświęconych Czesławowi Niemenowi w Szczecinie. W 2020 roku wydał książkę "Muzyczny Szczecin lat 60.”. Od samego początku wiedział, że pierwszą piosenką, którą chce zaśpiewać przed trenerami "The Voice Senior" będzie "Oh, Pretty Woman" z repertuaru Roya Orbisona and the Candy Man.

Drużyna Witolda Paszta

Ewa Olszewska ma 65 lat i jest najbardziej rozśpiewaną protetyczką z Żychlina. Zawsze uśmiechnięta i pogodna. Zaczęła śpiewać już w szkole podstawowej występując na festiwalach piosenki radzieckiej. Przez 30 lat była związana z zespołem "Fatum", w którym grał jej mąż. Zespół wykonywał przede wszystkim piosenki polskich wykonawców - Ewy Bem, Krystyny Prońko czy Maryli Rodowicz. Kocha muzykę i twierdzi, że jej rytm serca zmienia się, gdy ją słyszy. Wytatuowała sobie na ręce napis "Muzyka to moje życie". Jej występ z Przesłuchań w Ciemno, gdzie zaśpiewała piosenkę "Cykady na Cykadach", obejrzano na YouTube ponad 130 tysięcy razy.

Andrzej Pawłowski dał się poznać widzom w 10. edycji "The Voice of Poland". To właśnie wtedy udowodnił jak bardzo jest muzykalny. Pasja do muzyki narodziła się, kiedy był małym chłopcem. Jego ojciec słuchał bluesa i jazzu. To on odkrył w Andrzeju talent i w wieku 8 lat zaprowadził go do studia nagrań, gdzie nagrał pocztówkę dźwiękową z piosenką "Takie ładne oczy". W 1997 roku spotkał na swojej artystycznej drodze kompozytora Michała Lorenca, który tworzył muzykę do głośnego filmu "Bandyta" w reżyserii Macieja Dejczera. Pan Andrzej napisał tekst do utworu "Mro Iło", który wykonały Kayah, Katarzyna Jamróz i córka pana Andrzeja Daria Pawłowska. Utwór znalazł się na płycie, która zyskała status podwójnej platynowej płyty. Dziś Andrzej Pawłowski mieszka na warszawskiej Pradze. Ma dwie dorosłe córki i doczekał się wnuków. Słynie z naprawiania sąsiadom domowych sprzętów.

Drużyna Andrzeja Piasecznego

Anna Tchórzewska, z zawodu bibliotekarka, która po pracy animowała kulturalnie lokalną społeczność. Pomimo przejścia na emeryturę nie przestała zajmować się działaniami kulturalnymi. Siedem lat temu założyła grupę senioralną "Perły z Lamusa" w Skarżysku Kamiennej, a cztery lata później grupę "Fantazja" z Szydłowca. W obu działa do dziś jeżdżąc z występami po całej Polsce. Kiedy podczas Przesłuchań w Ciemno zaśpiewała przebój "Dziś prawdziwych cyganów już nie ma", odwróciły się cztery fotele.

Barbara Parzeczewska, która w mediach została okrzyknięta najbardziej przebojową uczestniczką drugiej edycji "The Voice Senior". Od zawsze muzyka gości w jej sercu. W wieku 18 lat wzięła udział Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze. Przez lata śpiewała w zespole grającym w restauracjach i na dancingach, m.in. w Polsce, w Szwecji, Finlandii i w Stanach Zjednoczonych. Do programu zgłosiła się za namową jej największej miłości - męża Ireneusza. To właśnie jemy dedykowała każdy występ na scenie "The Voice Senior". Niestety ukochany Barbary Parzeczewskiej odszedł w listopadzie 2020 roku.

Warto dodać, że na finałowej scenie zaśpiewają również trenerzy drugiej edycji muzycznego show, którzy wykonają medley w aranżacji Witolda Paszta.

Wielki finał drugiej edycji "The Voice Senior" już 6.02.2021 o 20:00 w TVP2.