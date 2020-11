Wielki bałagan w hicie TVN. Widzowie nie wiedzą, co się dzieje

Dodatni wynik testu na koronawirusa strasznie namieszał w programie "Top Model" i to tuż przed finałem. Spowodował decyzje o przywróceniu do programu osób, które wcześniej z niego odpadły oraz realizowanie dogrywek.

W ubiegłym tygodniu w greckim odcinku nikt nie odpadł... Za to teraz jury odrzuciło aż czworo uczestników programu! Zrobiło się na prawdę gorąco i to nie tylko za zaprawą panującej w ojczyźnie Homera pogody. - Zostań taka nieśmiała, delikatna, dziewicza jak te wyspy - krzyczał do Karoliny zafascynowany panelową sesją Tyszka.

Karolinie niespodziewany powrót do programu na pewno się przysłużył. Tak samo jak Mariuszowi. Było widać, że bez wcześniejszych spięć związanych z ambicjami i chęcią wygranej, realizują to, co kochają. Chyba mieli przeczucie, że i tak nie znajdą się w ścisłym finale, ale mogą pokazać klasę i przeżyć fajną przygodę.

- Skończyło się marudzenie. Wkraczam w dorosłe życie! - oświadczyła Maja. Jednak obecna pandemiczna sytuacja nawet dla doświadczonej modelki, może przynieść bardzo stresujące chwile. - Nigdy nic takiego nie robiłam - skomentowała dziewczyna, gdy okazało się, że z powodu obostrzeń sanitarnych pokaz nie może odbyć się na żywo.

W Grecji jurorzy wybrali dwoje uczestników, którzy zawalczą o finał. Mikołaj mógł czuć się niepewnie po wpadce z paznokciami w pierwszym zadaniu. Podczas przygotowań do pokazów wszyscy uczestnicy dostali rozpiskę. Mikołaj za punkt honoru wziął sobie zaliczenie każdego stoiska i powędrował nawet do pani malującej paznokcie! Był święcie przekonany, że to jego obowiązek przed pokazami. Był to chyba najzabawniejszy moment odcinka, ale mógł też przesądzić o przegranej Śmieszka

- Chcę to robić, poświęcić się temu i działać na sto procent! - stwierdziła Weronika. - Program na pewno pomógł mi określić siebie. Jurorzy stwierdzili, że wyjazd pozwolił im zobaczyć w Weronice "złoty bilet". Przeszła do finału wraz z Mikołajem, który podkreślał, że jego osiągnięcia są wynikiem pracy zespołowej. Chłopak bardzo się zżył z pozostałymi uczestnikami programu.

W Warszawie zorganizowana została wielka dogrywka. Weronika, Ernest i Dominic dostali własne zadania, które miały zadecydować, czy znajdą się w wielkim finale. W wyniku oceny jurorów z programu odpadł Ernest. Ostateczny skład finału to 2 osoby wyłonione podczas greckiego tygodnia mody i 2 osoby wybrane podczas warszawskiej dogrywki. Za tydzień, o ile nic nas już więcej nie zaskoczy, zobaczymy Dominica, Weronikę, Patrycję i Mikołaja.