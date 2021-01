Wiele w życiu przeszła. To może być dla niej największy cios

Wokalistka Marianne Faithfull w zeszłym roku przechorowała Covid-19. W najnowszym wywiadzie opowiedziała o tym, jakie spustoszenie w jej organizmie wywołał wirus – bardzo możliwe, że artystka już nigdy nie zaśpiewa.

W kwietniu 2020 roku pojawiły się bardzo niepokojące informacje na temat Marianne Faithfull. Jej menedżer podał wtedy, że artystka trafiła do jednego z londyńskich szpitali. Jej stan był stabilny, ale ikona popkultury nie mogła mówić.

Przyczyną nagłej zapaści zdrowia było zakażenie koronawirusem. Do lekarza Faithfull trafiła z powodu uporczywego przeziębienia, które okazało się być COVID-19. Miesiąc później wokalistka poinformowała, że jest zdrowa. Niestety okazuje się, że koronawirus mocno spustoszył jej organizm. W wywiadzie z "The Guardian" wyjawiła, że choroba trwale uszkodziła jej płuca. Musi mieć przy sobie tlen. Faithfull odczuwa także zmęczenie i ma problemy z pamięcią krótkotrwałą.

Co gorsza, powikłania mogą odebrać jej to, co najbardziej kocha. – Mogę już nigdy nie śpiewać. Być może to już koniec. Byłabym bardzo smutna z tego powodu, ale z drugiej strony mam 74 lata. Nie czuję się przeklęta, ale też nie jestem niepokonana. Czuję się po prostu człowiekiem. Ale wierzę w cuda i to daje mi nadzieję – powiedziała.

W przypadku Faithfull wiara w cuda nie bierze się z niczego. 74-letnia artystka wiele przeszła w swoim życiu. Zmagała się m.in. z uzależnieniem od heroiny, bulimią, bezdomnością, rakiem piersi oraz infekcją, której doznała po złamaniu biodra.

Przypomnijmy, że karierę brytyjskiej wokalistki zapoczątkowała piosenka "As Tears Go By" (1964), napisana przez Keitha Richardsa i Micka Jaggera z The Rolling Stones. Faithfull była zresztą kochanką tego drugiego.

Dobrze na listach przebojów radziły sobie też inne piosenki śpiewane przez Marianne, jak choćby "This Little Bird" i "Come And Stay With Me". Album z 1979 roku, "Broken English", jest powszechnie uznawany za jej największe osiągnięcie. Faithfull nagrała ponad 20 płyt, ostatnia zatytułowana "Negative Capability" ukazała się w 2018 r. Wiosną ma ukazać się jej nowe dzieło o tytule "She Walks In Beauty". Gościnnie zagrali na nim m.in. Nick Cave oraz Brian Eno.

Warto też wspomnieć, że Marianne Faithfull może pochwalić się ciekawą filmografią. Znajdziemy w niej m.in. awangardowe arcydzieło "Lucifer Rising" Kennetha Angera, mocną "Intymność" oraz "Marię Antoninę" Sofii Coppoli, a także "Irinę Palm". Za udział w tej ostatniej produkcji była nawet nominowana do nagrody dla najlepszej aktorki podczas Berlińskiego Festiwalu Filmowego. Pojawiła się też w telewizyjnym w programie telewizyjnym "Who Do You Think You Are?".