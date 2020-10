"Wiedźmin": Yennefer powróci. Netflix pokazał nowe zdjęcia

Henry Cavill dla WP: Polska? "To było ekscytujące"

Tak wówczas, tak i teraz, zdjęcia obiegły sieć lotem błyskawicy i wywołały niemałe poruszenie wśród fanów. Dość powiedzieć, że zbroja Geralta została ulepszona. Fakt ten podzielił internatów – jedni twierdzą, że dopasowana zbroja działa na korzyść jego wizerunkowi, inni, że producenci zbyt upodabniają Wiedźmina do komiksowych bohaterów (w komentarzach nie brakuje choćby porównań do Batmana).

Niemniej ewolucja Geralta portretowanego przez Henry'ego Cavilla skutecznie podgrzewa atmosferę i podnosi zainteresowanie produkcją (post na jego profilu na Instagramie zebrał ponad 2,5 mln polubień). To plus, zwłaszcza że na premierę przyjdzie jeszcze poczekać.

Nie da się ukryć, twórcy "Wiedźmina" robią wiele, by pokazać, że minione wydarzenia odcisnęły na bohaterach piętno i trwale ich zmieniło. Co ich czeka w drugim sezonie? Musimy się uzbroić w cierpliwość, by się przekonać. Możemy jednak się spodziewać, że to nie jedyne niespodzianki, które Netflix ma w zanadrzu.