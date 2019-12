"Wiedźmin": ten odcinek podzieli fanów [odcinek 4 "O bankietach, bękartach i pochówkach"]

W pierwszych trzech odcinkach twórcy udowodnili, że nie zamierzają się kurczowo trzymać książkowej fabuły. W czwartym dochodzi jednak do poważnych zmian względem pierwowzoru.

Epizod zatytułowany "O bankietach, bękartach i pochówkach" w dużej mierze nawiązuje do historii z opowiadania "Miecz przeznaczenia" – jednego z najważniejszych wprowadzeń do późniejszej sagi. To w tym opowiadaniu Andrzej Sapkowski zapoznał Geralta z Ciri i opowiedział o jej rodzicach, którzy również odegrali kluczowe role w całej opowieści. Czy zmiany fabularne opracowane na potrzeby serialu wyszły tej historii na dobre?