Wiedźmin: "Najlepszy serial wszech czasów". Fałszywy zachwyt?

Na kilka godzin przed premierą serialu "Wiedźmin" w największej internetowej bazie filmowej pojawiły się entuzjastyczne recenzje serialu. Sęk w tym, że większość z nich wygląda na fałszywki mające sztucznie podnieść zainteresowanie produkcją. Embargo na recenzje złamało też kilku redaktorów, którzy otrzymali dostęp do części odcinków wcześniej.

Nota 9.9 będzie jednak raczej niemożliwa do utrzymania przez dłuższy czas nawet nie przez to, że sam serial ostatecznie może okazać się nieco słabszy niż sugeruje to wstępna ocena, ale dlatego, że część użytkowników internetowej bazy filmowej będzie równie sztucznie starać się te notę sprowadzić do nieco bardziej przyziemnego poziomu głosami negatywnymi.