"Wiedźmin": Jaskier i Yennefer wkraczają do akcji [odcinek 2. "Cztery marki"]

W drugim odcinku serialu "Wiedźmin" Geralt poznaje Jaskra, a Yennefer w niczym nie przypomina przepięknej czarodziejki, która jest jedną z najważniejszych postaci w uniwersum Sapkowskiego. Twórcy ekranizacji podjęli odważną decyzję.



Drugi odcinek to jednak nie tylko wątek młodej Yennefer. Dalej obserwujemy losy Ciri, której udało się uciec z miasta najechanego przez wojska Nilfgaardu. Geralt z kolei przeżywa przygodę znaną z opowiadania "Kraniec świata", w którym pojawia się także Jaskier. To samo opowiadanie został także wykorzystane przez twórców polskiego serialu "Wiedźmin" przy pisaniu scenariusza 9. odcinka.

"Cztery marki" to doskonały przykład na to, że twórcy serialu wybrali do obsady mało znanych (nie licząc Henry'ego Cavilla), ale niezwykle utalentowanych aktorów. Tomasz Bagiński nie kłamał, mówiąc, że Anya Chalotra w roli Yennefer to ich największe odkrycie i "Wiedźmin" utoruje jej drogę do wielkiej sławy. Na szczególną uwagę zasługuje też Joey Batey, czyli Jaskier.