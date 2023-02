Widzowie zszokowani Grammy. Krzyczą o "czczeniu szatana"

"Wiem, że prawica prawdopodobnie zbyt często używa słowa szatan, ale ten występ Sama Smitha jest dosłownie hołdem dla diabła" - napisał jeden z użytkowników Twittera. "Nie trzeba być super religijnym, żeby zaniepokoić się występem Sama Smitha czczącego diabła" - dodał inny. "Nie chciałam publikować tego filmu, ale muszę ujawnić, jak szatański jest przemysł muzyczny. To takie demoniczne. Przestań słuchać tych śmieci. To czary!" - grzmiała z kolei wściekła internautka. Co niektórzy pytali, dlaczego artyści mają taką obsesję na punkcie szatana.