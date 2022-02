Widzowie zniesmaczeni walentynkowym wpisem "M jak miłość". Poszło o Kalską i Roznerskiego

Walentynki to czas, w którym wielu okazuje sobie znacznie więcej czułości. Internauci składają ukochanym osobom życzenia w sieci, a niektórzy z nich chwalą się wspólnymi zdjęciami ze swoimi towarzyszami życia. To także czas, na którym korzystają firmy, kina, telewizje i producenci popularnych filmów i seriali. Nie tylko przyciągają do kin i przed telewizory, ale także do sieci, gdzie w wyjątkowy romantyczny dzień podnoszą zainteresowanie wokół swoich produkcji.