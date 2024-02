Widzowie wściekli na Netfliksa. Skasował serial w czołówce oglądalności

W przepastnych bibliotekach telewizyjnych gigantów nie ma miejsca na niewypały, nawet jeśli tworzą je najbardziej utalentowane osoby i wielkie nazwiska. Skasowano "Mindhuntera" Davida Finchera, czy "Szczęściarza Hanka" z Bobem Odenkirkiem - nie pomogły znane twarze i nazwiska. Niedawno fani sympatycznego serialu o dżentelmenie-piracie "Nasza bandera oznacza śmierć" musieli przełknąć gorzką pigułkę. Decydenci z HBO stwierdzili, że dwa sezony wyczerpały formułę i potencjał na wysoką oglądalność - to już koniec serii. W sieci powstała petycja nawołująca, by inna platforma zaopiekowała się serialem, ruszyła zbiórka, wykupiono billboardy. Póki co: nie przyniosło to skutku.