"Masakra, dramat, niewypał". Festiwal Polsatu zrównany z ziemią

Najbardziej wymowne było to w trakcie występu fałszywego Bruno Marsa. Dingle próbował rozruszać publikę, zachęcając do śpiewania słowa "Uptown", ale jedyne, co usłyszał, to ciszę. Jego ponawiania na nic się zdały, więc ostatecznie zrezygnował. Przy coverach The Rolling Stones trochę się ożywiło, ale chyba największe brawa zebrała Alboni jako Cher (wciela się w nią od 1997 r.), gdy wybrzmiały dźwięki hitu "Believe".