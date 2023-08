Widzowie kpią z reklamy na Top of The Top Sopot Festival 2023. Nie tego się spodziewali

Nie da się ukryć, że widzowie pierwszego dnia sopockiego festiwalu Top of The Top 2023 mogli być zaskoczeni, gdy w pewnym momencie kamery TVN przeniosły się ze sceny Opery Leśnej do... promocyjnego kącika popularnej marki herbaty. Tam o orzeźwiającym działaniu owocowych naparów opowiadała uczestniczka 11. sezonu "Top Model" Natalia Woś.