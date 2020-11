Widzowie komentują Eurowizję. "Tylko nie Rafał Brzozowski"

Tegoroczny konkurs Eurowizji Junior był organizowany w nietypowych warunkach. Początkowo wydarzenie miało się odbyć w Warszawie. Plany pokrzyżowała jednak pandemia koronawirusa. Koncerty uczestników zostały zarejestrowane w lokalnych studiach telewizyjnych. Producenci zdecydowali się zrezygnować z występów online na żywo. Wszystko po to, żeby uniknąć problemów z łączami i uzyskać jak najlepszą jakość Eurowizji Junior 2020.

Imprezę poprowadzili Ida Nowakowska, Małgorzata Tomaszewska i Rafał Brzozowski . Najlepiej z tej trójki wypadła rozentuzjazmowana Ida Nowakowska, której uśmiech na twarzy towarzyszył od początku, aż do samego końca. Ale to udział Brzozowskiego wzbudził największe emocje wśród internautów.

Brzozowski najbardziej znany z prowadzenia programów "Koło fortuny" i "Jaka to melodia". Prowadził też wiele muzycznych widowisk telewizyjnych. Nie jest zatem niczym nadzwyczajnym, że TVP zaangażowało go do prowadzenia Eurowizji Junior.