Widzowie decydują! "Bitwy filmowe" w Warner TV

Dodatkowo stacja przygotowała konkurs z nagrodami. Wystarczy, że osoba oddająca głos odpowie na pytanie: "Dlaczego właśnie ten film chcesz obejrzeć?". Co tydzień 20 autorów najciekawszych odpowiedzi zostanie nagrodzonych przez kanał zestawem filmowych nagród. W każdym zestawie znajdą się skarpetki z filmowym motywem, vouchery do HBO GO i bilety do Multikina. 23 listopada, po zakończeniu "Bitew filmowych", stacja wybierze spośród autorów odpowiedzi 3 osoby, które otrzymają 55-calowy telewizor Samsung LED.