"Wiadomości" znowu pokazały zdjęcia z zoofilią i pedofilią. Skargi do KRRiT nic nie dały

- Każdy widz, który doznał traumy, ma prawo żądać, by telewizja przeprosiła go i zadośćuczyniła mu doznaną krzywdę – podpowiadał mec. Jacek Dubois w rozmowie z Wirtualnymi Mediami. - Każdy człowiek ma prawo przyjąć w swoim wewnętrznym kodeksie, że nie chce oglądać pornografii o charakterze zoofilskim. I może się spodziewać, że w pewnych ustalonych miejscach na takie treści się nie natknie: na przykład w kościele, czy właśnie w telewizji publicznej. To jego prawo zostaje naruszone w sposób niezapowiedziany i nieoczekiwany takim programem, czyli naruszono jego prawo do intymności – wyjaśniał prawnik.