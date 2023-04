"Wiadomości" uderzyły w byłe gwiazdy TVP. "Celebryci bez zahamowań"

Przypomnijmy, że Maciej Musiał przez lata był związany z Telewizją Polską, występował w serialach i programach TVP ("Rodzinka.pl", "Czas honoru", "Krew z krwi", "Ojciec Mateusz", "The Voice of Poland", "Kocham cię, Polsko" itp.). Ale od ok. dwóch lat Musiał nie jest już twarzą TVP.