"Wiadomości" TVP reklamują ferie w Zakopanem. O rekordzie zakażeń po sylwestrze ani słowa

Zorganizowany przez Telewizję Polską "Sylwester Marzeń" przyciągnął do Zakopanego tłumy ludzi. Jacek Kurski zachwycał się milionami widzów oglądających transmisję w TVP2, z drugiej strony po jego imprezie w stolicy polskich Tatr doszło do drastycznego wzrostu zakażeń COVID-19. Co w tej sytuacji robi TVP? Zaprasza na kolejne atrakcje w Zakopanem.