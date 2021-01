Szli łeb w łeb. Różnica wynosi tylko 60 tys. widzów

Portal Wirtualne Media opublikował najnowsze dane związane z poziomem oglądalności telewizyjnych programów informacyjnych. Według Nielsen Audience Measurement liderem w tej kategorii w 2020 r. były "Fakty" (TVN, TVN24 BiS) z 2,99 mln widzów. To wzrost o 74 tys. (2,5 proc.) w stosunku do roku 2019.

Podium zamknął "Teleekspress" (TVP1, TVP Info), który również cieszy się coraz większym zainteresowaniem widzowni. W 2020 r. oglądało go 2,76 mln osób, czyli o 263 tys. więcej (10,5 proc.) więcej niż rok wcześniej.

Przypomnijmy, że jeszcze we wrześniu prezes Jacek Kurski miał powody do radości, gdyż "Wiadomości" (2,66 mln widzów) wyprzedzały "Fakty" (2,61 mln) w miesięcznym zestawieniu oglądalności. Jednocześnie TVN zanotował ponad 10-procentowy spadek w stosunku do września 2019 r.