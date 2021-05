"Wiadomości" nawet z Dnia matki robią pochwałę dla PiS-u. "W trudach pomaga 500+"

- Nikt się nad tym nie zastanawia, gdy mamą zostaje. Jest to bardzo duże wyzwanie, ale równie wielka radość i szczęście na co dzień – mówiła jedna z kobiet przed kamerą TVP. I byłoby to świetne podsumowanie tematu, ale "Wiadomości" postanowiły skorzystać z okazji i wykorzystać Dzień matki do pochwalenia rządu.