"Wiadomości" bronią Andrzeja Dudy po kontrowersyjnej okładce "Faktu"

Zdjęcie Andrzeja Dudy, a pod nim wielkimi literami: "Trzymał córkę, bił po twarzy i wkładał jej rękę w krocze". W taki sposób "Fakt" przedstawił główny temat piątkowego numeru dziennika, w którym przedstawiono głośną sprawę skorzystania przez prezydenta prawa łaski w stosunku do pedofila. Mężczyzna został skazany i odbył całą karę, a ułaskawienie odnosiło się do zakazu zbliżania się do córki-ofiary (dziś pełnoletniej) i jej matki. Kobiety same zabiegały o ułaskawienie, jednak niektóre media i środowiska sugerowały, że Duda obronił pedofila.