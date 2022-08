"What's In It For Me" Amy Diamond nuciła cała Polska. Co dziś się z nią dzieje?

Dziecięca rekordzistka

Pomimo kontrowersji, Amy Diamond odniosła sukces, a po singlu przyszedł czas na album. Płyta "This Is Me Now" sprzedawała się świetnie, a młoda wokalistka podpisała międzynarodowy kontrakt muzyczny (ruszyła w trasę i wystąpiła m.in. w Polsce). 13-latka została mi.in. najmłodszą laureatką nagród Nordic Music Awards. Nastolatka próbowała też swoich sił w eliminacjach do Eurowizji w 2008 r. Niestety, w preselekcjach zajęła dopiero 8. miejsce.