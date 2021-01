Weszli z kamerą w sam środek pandemii. Niesamowite ujęcia

"Stan zagrożenia" to wnikliwy, poruszający i napawający optymizmem zapis wydarzeń, które miały miejsce w szpitalu pod Barceloną w szczycie pandemii COVID-19. Twórcy serialu podkreślają, że zewsząd docierają do nas informacje o tysiącach zakażeń, setkach zgonów i wyzdrowień. Same liczby. Tymczasem "Stan zagrożenia" skupia się na ludziach, a nie statystykach.

"Stan zagrożenia" w HBO GO od 7 lutego Źródło: Materiały prasowe