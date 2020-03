"Westworld". Premiera trzeciego sezonu serialu HBO już wkrótce

HBO zapowiedziało trzeci sezon serialu "Westworld". Najnowsza seria zadebiutuje już 16 marca.

Fani serialu "Westworld" mają powód do radości. Jak zapowiada HBO, mroczna odyseja o narodzinach sztucznej świadomości i ewolucji grzechu powraca na platformę. Premiera trzeciego sezonu serialu odbędzie się już 16 marca. Odcinek pierwszy zostanie dodany do serwisu HBO GO nad ranem, równolegle z amerykańską premierą. Na antenie HBO emisja pierwszego odcinka odbędzie się o godzinie 3:00. Sezon łącznie będize liczyć 8 odcinków.