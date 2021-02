Weronika Rosati na planie. Pokazała zdjęcie zza kulis

Weronika Rosati to jedna z najpopularniejszych polskich aktorek, która od lat robi karierę w Hollywood. Gwiazda zadebiutowała w roli Niki w serialu "Klasa na obcasach" w 2000 r. - miała wówczas 16 lat. 6 lat później po raz pierwszy pojawiła się w międzynarodowej produkcji - wystąpiła w "Inland Empire" Davida Lyncha . Od tego czasu krąży między planami zdjęciowymi w Stanach Zjednoczonych a w Polsce.

Weronika Rosati na planie zdjęciowym. Pokazała zdjęcie

Gwiazda nie rozpisywała się pod opublikowanym zdjęciem. Oznaczyła jedynie profil "NCIS" i napisała "set life", co w wolnym tłumaczeniu oznacza "życie na planie". Internauci szybko zareagowali na zdjęcie - wyznali, że nie mogą się doczekać premiery produkcji.

"Nie mogę się doczekać efektu końcowego! Jestem w trakcie oglądania serialu 'Luck' na HBO GO, później zacznę 'Detektywa'." - wyznała jedna z internautek. "Luck" to serial stacji HBO, w którym Weronika Rosati zagrała krupierkę Naomi. W "Detektywie" wystąpiła u boku Colina Farrella i Rachel McAdams. "Jestem dumna, że Polka gra w hollywoodzkich filmach" - wyznała kolejna komentująca osoba. "Zdolna to rozchwytywana" - dodała fanka.