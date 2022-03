Weronika Marczuk apeluje o pomoc w "Dzień dobry TVN"

Prowadzące zapytały jedną z Ukrainek, Natalię, jak wytłumaczyła 3-letniej córce, że muszą uciekać: - Zostawiłam w Ukrainie męża. Powiedziałam córce, że w tej chwili jest niebezpiecznie w Ukrainie, ponieważ tam są źli wujkowie i czołgi. My teraz będziemy podróżować do innego kraju, ale jak tylko to się zakończy, to wrócimy do tatusia - mówiła, płacząc.