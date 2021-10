"We're here" HBO. Terapia, wolność, moc. Tyle rzeczy da ci drag!

Sześć odcinków to sześć prowincjonalnych amerykańskich miasteczek, gdzie życie płynie spokojnie, o wielkomiejskim stylu życia nikt nie słyszał, a z szarej masy lepiej się nie wychylać. To tam trafią trzy drag queens, znane dzięki show "RuPauls Drag Race": Bob the Drag Queen, Eureka i Shangela. Spotykają się one z osobami queer, ich bliskimi, wysłuchują historii, "wkładają" w drag i... reszta jest pięknym finałem.