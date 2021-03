Wendzikowska zrobiła sobie przerwę od codzienności. Fani: "Tak trzeba żyć!"

Jej najnowszy post zdradza, że Wendzikowska ponownie postanowiła odpocząć od zimowej aury naszego kraju i wybrała się na Dominikanę. To nie pierwszy raz, gdy postawiła na to miejsce. Dziennikarka opublikowała zdjęcie, na którym widzimy ją przechadzającą się po malowniczej plaży. "Jestem totalnie gotowa na tropikalną przerwę od codzienności… i już ku niej tuptam…" – napisała.

Anna Wendzikowska uczy się tańca na rurze

Internauci z zachwytem i zazdrością skomentowali wpis Wendzikowskiej. "Tak trzeba żyć! Fantastyczne ujęcie!", "Tak to można żyć. Co dwa tygodnie na innej półkuli pod palmami. Odpoczywając po tygodniu pracy i poprzednich miesięcznych wakacjach… Pozazdrościć... piękne ujęcie", "Też bym poleżała, fajnego urlopu" – napisali. Fani zwrócili także uwagę na wygląd dziennikarki, określając ją jako piękną i zmysłową.

Warto wspomnieć, że praca i podróże to niejedyne zainteresowania Wendzikowskiej. Od dłuższego czasu uczy się tańca na rurze. Do tej pory opublikowała sporo zdjęć, na których fani mogli podejrzeć, jak jej idzie. Niejednokrotnie wyrażali swoje zdumienie. Choć dziennikarka przyznawała, że nie jest to łatwy sport, to jednak nie rezygnuje i ciągle robi postępy. Oprócz tego wiadomo też, że uprawia jogę, która na pewno pomaga jej w utrzymaniu gibkości.