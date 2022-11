Wełna, gazety, wióry w ciele zmarłego? Patolog opisuje, jak wygląda jego praca

To człowiek dźgnięty 70 albo 100 razy. Musisz 70 czy 100 razy wykonać tę samą czynność, by zbadać dokładnie każdą ranę. To dziecko zamordowane w rodzinie, w której panowała przemoc domowa. Poświęcasz mnóstwo czasu, by zrozumieć, jaki był proces działania sprawcy, co dokładnie się wydarzyło z tym dzieckiem. Jest wiele źródeł utrudnień, przed którymi staje patolog. Moim zdaniem to sprawia, że ta praca jest tak ciekawa, bo każdy przypadek jest inny. Lubię myśleć, że kolejna nowa sprawa jest tą najważniejszą, z jaką mam do czynienia.