Wellman i Prokop do protestujących "Bądźcie dzielne i trzymajcie się"

Co na to prezenterzy? - Wszystkim kobietom chcemy dziś powiedzieć jedno: bądźcie dzielne i trzymajcie się - powiedziała Wellman- Facetom za to chcemy powiedzieć: bądźcie ze swoimi kobietami, bo to co się dzieje, to też wasza sprawa. A może przede wszystkim wasza sprawa. A więc idźcie ramię w ramię, żeby kobiety nigdy nie musiały iść same - dodałProkop.