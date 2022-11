"Wednesday" to kopalnia cytatów. Fani wyłapią je bez trudu

Seans "Wednesday" zadowoli i tych (raczej młodych) widzów, którzy nie mieli styczności z Addamsami, jak i fanów upiornej rodzinki. Twórcy bowiem zadbali o to, by serial nie tylko oddawał ducha pierwowzoru opowieści, ale też nawiązywał dosłownie do dobrze znanych wcieleń. Niespodzianek w poszczególnych odcinkach nie brakuje, choć cytaty wyłapie raczej bystre oko. Oczywiście oko fana. Zauważyliście wszystkie?