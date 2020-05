Ważył 105 kg. Zaskoczy metamorfozą. Już sporo schudł

Grzegorz Halama występuje na scenie od ponad 20 lat. W Polsce, gdzie kabarety cieszą się ogromną popularnością, zyskał sympatię jako słynny Pan Józek, hodowca drobiu z Chociul, który chętnie udziela wywiadów. To rola, z którą kojarzy się najbardziej. Żółty sweterek, wymięta kamizelka, rozwiany włos i brzuch wywalony na pół metra przed Halamę. To jego znaki rozpoznawcze. Ale i to się chyba zmieni.