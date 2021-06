Wątek z tego serialu budzi emocje. Szczepionka jako… antidotum na przeludnienie Ziemi

"Utopia" to ceniony serial, który doczekał się dwóch sezonów w latach 2013-2014. Opowiada historię grupki ludzi, którzy wchodzą w posiadanie niepublikowanej wcześniej części kultowej powieści graficznej "The Utopia Experiments" ("Eksperyment Utopia" ), gdzie podobno zawarto trafne przepowiednie dotyczące największych katastrof przyszłego stulecia. Bohaterzy sprowadzają na siebie uwagę międzynarodowej, tajnej i niebezpiecznej organizacji, znanej pod nazwą "The Network" ("Sieć"). Tym samym muszą odkryć tajemnice zapisane na kartach manuskryptu, zanim opisane katastrofy staną się rzeczywistością.